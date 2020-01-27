В Австралии женщина умерла от переедания бисквитов на скорость

В Австралии во время конкурса поедания ламингтонов - бисквитных пирожных с кокосовой стружкой и шоколадом - одной из участниц стало плохо, и медики уже констатировали смерть. Об этом передает УНИАН.

Так, организаторами конкурса выступило руководство отеля, который отмечал один из национальных праздников. Участники ели пирожные на скорость, а победитель должен был съесть наибольшее количество сладких ламингтонов.

Прямо во время конкурса одна и женщин потеряла сознание. Ее имя не называют, но сообщается, что ей было 50 лет.

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