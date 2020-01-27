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В Австралии женщина умерла от переедания бисквитов на скорость

Местный отель организовал конкурс с бисквитами, который одна из участниц пережить не смогла

сегодня, 15:39
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Австралии во время конкурса поедания ламингтонов - бисквитных пирожных с кокосовой стружкой и шоколадом - одной из участниц стало плохо, и медики уже констатировали смерть. Об этом передает УНИАН.

Так, организаторами конкурса  выступило руководство отеля, который отмечал один из национальных праздников. Участники ели пирожные на скорость, а победитель должен был съесть наибольшее количество сладких ламингтонов. 

Прямо во время конкурса одна и женщин потеряла сознание. Ее имя не называют, но сообщается, что ей было 50 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине существенно повысились суммы судебного сбора при подаче иска на развод. Причиной послужило увеличение суммы прожиточного минимума с Нового года на 12%.


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Источник: https://www.unian.ua/curiosities/10847324-v-avstraliji-zhinka-pomerla-pid-chas-konkursu-z-pojidannya-biskvitiv-video.html
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