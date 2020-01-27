"Разводиться стало невыгодно": в Украине подорожали разводные иски

С начала Нового года в Украине возросла стоимость судебного сбора для подачи в суд на расторжение брака. Об этом передает агентство УНИАН,

Так, по причине увеличения прожиточного минимума в Украине на 12%, стоимость судебного сбора за участие в бракоразводном процессе повысилась и составляет 840,4 гривен. В случае раздела имущества участники процесса должны выплатить от 840,80 грн и выше, но не более 6 306 грн.

Согласно законодательству, такую сумму должен внести истец, однако, в случае его отказа, материальное обязательство возлагается на ответчика.

При этом стоимость иска на взыскание алиментов на одного из супругов или совместного ребенка остается прежней и действует по ставкам, установленным в 2017 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацбанк Украины представил дизайн новой купюры.

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