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"Разводиться стало невыгодно": в Украине подорожали разводные иски

Подать иск на расторжение брака обойдется в сумму 840,8 гривен

сегодня, 13:14
Автор:

• Екатерина Белоброва

С начала Нового года в Украине возросла стоимость судебного сбора  для подачи в суд на расторжение брака. Об этом передает агентство УНИАН,

Так, по причине увеличения прожиточного минимума в Украине на 12%, стоимость судебного сбора за участие в бракоразводном процессе повысилась и составляет 840,4 гривен. В случае раздела имущества участники процесса должны выплатить от 840,80 грн и выше, но не более 6 306 грн.

Согласно законодательству, такую сумму должен внести истец, однако, в случае его отказа, материальное обязательство возлагается на ответчика.

При этом стоимость иска на взыскание алиментов на одного из супругов или совместного ребенка остается прежней и действует по ставкам, установленным в 2017 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Нацбанк Украины представил дизайн новой купюры. 


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Источник: https://www.unian.net/society/10839770-v-ukraine-podorozhal-razvod-skolko-teper-stoit-obratitsya-v-sud.html
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