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На Донбассе за "измену родине" задержали мать восьмерых детей

Женщине, которая якобы сотрудничала с СБУ и собирала данные о "народной милиции", грозит до 20 лет тюрьмы

сегодня, 11:43
Автор:

• Елена Волкова

В так называемой ЛНР "правоохранители" задержали мать восьмерых детей, которую подозревают в "измене родине". Об этом сообщают СМИ самопровозглашенной республики.

Известно, что жительницу Станично-Луганского района Марину Н., а также ее старшую дочь Ирину заподозрили в сотрудничестве с СБУ. Мать и дочь якобы по заданию украинских спецслужб собирали данные о сотрудниках "народной милиции". Кроме того, оккупанты уверены, что Марина вела агитационно-пропагандистскую работу и предлагала боевикам перейти на сторону Украины. "Народная милиция" не сообщает о том, какое наказание ждет многодетную мать и ее ребенка. Впрочем, за "сотрудничество с иностранными спецслужбами", согласно "закону" ополченцев, предусмотрено суровое наказание – до 20 лет тюрьмы.

Ранее "Комментарии" писали о том, скольким украинцам – жителям оккупированного Донбасса - выдали российские паспорта в 2019 году. Согласно последним статистическим данным, новые документы получили 227 тысяч человек.


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Источник: https://comments.ua/
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