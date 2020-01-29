Украина присоединится к международной борьбе с наркоторговлей

Летом в Украине ожидается открытие Офиса подразделения противодействия наркопреступности США (DEA). Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Так, по итогам встречи главы МВД Арсена Авакова с заместителем Государственного секретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом, было принято решение о сотрудничестве в преодолении мировой торговли наркотиками.

"Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DEA по противодействию наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международному наркотрафику. Арсен Аваков отметил, что сейчас проводится тщательная работа над программой противодействия мелкой наркоторговли на улицах страны", - отмечается в сообщении.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко со своей стороны подчеркнул, что открытие Офиса DEA в Украине позволит Национальной полиции более эффективно бороться с оборотом наркотиков.

"Наше сотрудничество должно строиться на открытости и откровенности. Ведь только так мы достигнем желаемого результата. Открытие отдельного офиса в Украине - это результат нашей совместной работы. И на самом деле демонстрирует уверенность международных партнеров в профессионализме украинской полиции", - указал главный полицейский Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на подконтрольной территории Луганской области студент организовал подпольную лабораторию по производству психотропных и наркотических веществ.

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