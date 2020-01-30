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В Украине непогода: обесточены 397 населенных пунктов

Погодные условия привели к перебоям со светом в восьми областях Украины

сегодня, 08:36
Автор:

• Таисия Ерохина

В ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщили в Госсударственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, пострадали жители Полтавской области – там без света остался 201 населенный пункт, Черниговской - 88, Сумской - 72, Кировоградской - 10, Донецкой - 10 Черкасской - 8, Днепропетровской - 6 и Запорожской - 2. Отмечается, что над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Помимо проблем со светом, в городе Лисичанск Луганской области 23 тыс абонентов остались без водоснабжения: порывы ветра обесточили три насосные станции. Коммунальная служба работает над исправлением неполадок.

Напомним, что сегодня в Украине наблюдаются осадки и сильный ветер.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина продолжает находиться под "куполом" циклона. Но если вчера в нескольких регионах были дожди, то сегодня метеорологи обещают снегопады. А с завтрашнего дня в Украину вновь вернутся дожди, которые продлятся, как минимум, до конца недели.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/104086.html
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