В Украине непогода: обесточены 397 населенных пунктов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
В ночь на 30
января в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания
автоматической системы защиты линий электропередач обесточены 397 населенных
пунктов в восьми областях. Об этом сообщили в Госсударственной службе по
чрезвычайным ситуациям.
Так, пострадали жители Полтавской области – там без
света остался
201 населенный пункт, Черниговской - 88, Сумской - 72, Кировоградской - 10, Донецкой
- 10 Черкасской - 8, Днепропетровской - 6 и Запорожской - 2. Отмечается, что над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Помимо проблем со светом, в городе Лисичанск Луганской
области 23 тыс абонентов остались без водоснабжения: порывы ветра обесточили
три насосные станции. Коммунальная служба работает над исправлением неполадок.
Напомним, что сегодня в Украине наблюдаются осадки и сильный
ветер.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Украина продолжает находиться под "куполом" циклона. Но если
вчера в нескольких регионах были дожди, то сегодня метеорологи обещают
снегопады. А с завтрашнего дня в Украину вновь вернутся дожди, которые
продлятся, как минимум, до конца недели.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости