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Деревья на трассе, ДТП и опасность лавин: в Украине борются с последствиями непогоды

В Харьковской области из-за шквального ветра на трассу падали массивные деревья, а в Сумской пассажирский автобус влетел в электроопору

сегодня, 10:30
Автор:

• Елена Волкова

Из-за ухудшения погоды – усиления ветра и метели – в Украине произошло несколько ЧП. Правоохранители призывают быть осторожнее на дорогах, а спасатели сообщают о вероятности схода лавин в Карпатах.

В частности, в Харьковской области из-за шквального ветра до 35 метров в секунду на трассу падали массивные деревья, которые сейчас убирают дорожники. В Житомирской произошло 6 ДТП, а в Сумской пассажирский автобус из-за непогоды влетел в электроопору. В результате этой аварии пострадало, как минимум, 10 пассажиров, которым оказывают медпомощь.

Согласно информации ГСЧС, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность, которую квалифицировали по третьему уровню. Снегопады и метели охватят Закарпатскую и Ивано-Франковскую области. Так, на горе Поп Иван Черногорский видимость ограничена до 20 метров, а температура снизилась до 10-ти мороза.

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Как ранее сообщал портал "Комментарии", в ночь на 30 января в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях.


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Источник: https://comments.ua/
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