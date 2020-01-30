Американский мультсериал в 2017 году предсказал гибель Коби Брайанта

Американский комедийный мультсериал для взрослых Legends of Chamberlain Heights в 2017 году выпустил эпизод, в котором предсказал гибель Коби Брайанта.

Так, в ролике видно, как вертолет, на котором летит баскетболист, падает. Впоследствии из разбитой кабины пилотов выглядывает Коби и просит о помощи, после чего коптер взрывается. Кроме того, в эпизоде обыгрывается слово "pass". Собственно, сам глагол переводится как "передать" и "пасовать". Отметим, что спортсмен, во время игр за команду "Лос-Анджелес Лейкерс", редко давал партнерам пасс.

Ранее портал "Комментарии" писал, что 26 января мир потрясла новость о гибели одного из лучших баскетболистов всех времен Коби Брайанта. Он погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии. Всего на борту находились 9 человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джианна.

Еще несколько дней назад он сидел на матче своего клуба с Джианной, которая, к слову, подавала большие надежды в женском баскетболе. Кажется, что совсем недавно Коби, он же Черная Мамба, выходил на паркет. А в последние месяцы он поддерживал свой клуб, который снова всерьез претендует на чемпионский титул.



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