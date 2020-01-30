Во Львове погиб 18-летний парень, пытаясь сделать селфи

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Вчера во Львове погиб 18-летний парень, пытаясь сфотографировать себя. Об этом сообщает облуправление полиции.
Правоохранители уже установили, что львовянин прогуливался вместе с братом и другом вблизи железнодорожных путей и решил сделать селфи. Ради яркого снимка он забрался на вагон-цистерну, который был под напряжением. В результате, парня ударило током, и он скончался до приезда скорой помощи. В полиции квалифицировали произошедшее как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".
Напомним, ранее мы писали о том, что на официальном канале американских пожарных Детройта в Telegram появилась необычная фотография. Вместо того, чтобы тушить пылающее здание, почти два десятка спасателей фотографируются на фоне стихии.
Также мы сообщали, что в Киеве копам пришлось спасать молодых людей, которые забрались на самую верхушку 130-метрового Южного моста ради селфи.
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