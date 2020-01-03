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Новогоднее селфи с огоньком: в США пожарные фотографировались на фоне пылающего дома

«Герои» в свое оправдание заявили, что дом был пуст, как и соседние постройки

сегодня, 06:00
Автор:

• Елена Волкова

В канун Нового года на официальном канале американских пожарных Детройта в Telegram появилась необычная фотография. Вместо того, чтобы тушить пылающее здание, почти два десятка спасателей фотографируются на фоне стихии.

Как сообщает CNN, фото с подписью "Команда улучила минутку, чтобы сделать новогоднее селфи" пробыло в Сети несколько часов и получило шквал критики. Вскоре его удалили, а сами "герои" в свое оправдание заявили, что дом был пуст, как и соседние постройки. По данному факту проводится служебное расследование, а любителям селфи грозит выговор.