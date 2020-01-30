В Харькове средь бела дня произошла стрельба и взрыв

Сегодня, 30 января, на улице Кузнецкой в Шевченковском районе Харькова прозвучало несколько выстрелов и взрыв. Об этом порталу "Комментарии. Харьков" рассказали в отделе коммуникаций полиции.

По словам правоохранителей, сообщение в полицию поступило в 13:30. Копы выяснили, что с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в которой, по словам очевидцев, может находиться пострадавший. Полиция ввела в городе операцию "Сирена". Сейчас проводят осмотр места происшествия и пытаются найти автомобиль, который видели свидетели. Следует отметить, что рядом с этим местом расположен детдом. По информации пресс-службы Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора дома ребенка №2 Елену Чистилину, никто из сотрудников учреждения и детей не пострадал. Там слышали взрыв, однако подробностей не знают.

Как сообщали "Комментарии", в прошлом году в Харькове произошла перестрелка , в результате которой один из преступников взорвал себя. На улице Клочковской, невзирая на толпу людей на территории супермаркета, мужчина достал оружие и на парковке открыл огонь по двум людям. Один из них умер в карете скорой, за жизнь другого боролись медики. Стрелок скрылся на черном внедорожнике Toyota RAV4. Отъехав на несколько километров, преступник поджег авто и бросил там часть оружия. Мужчина попытался бежать в сторону Новой Баварии, но возле Южного вокзала его заметили патрульные: во время задержания стрелок достал гранату и взорвал себя.

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