AliExpress отменяет доставку посылок из Китая

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Из-за вспышки коронавируса в Китае продавцы, торгующие товарами производителей из КНР и других стран на виртуальной площадке AliExpress, начали останавливать доставку товаров. Об этом сообщает издание vesti.ua.
При этом отмечается, что сама торговая площадка не закрывается на карантин, а продолжает работу с производителями других стран.
Известно, что первыми сообщения об отказе осуществлять доставку оплаченного товара получили жители Киева.
"Дорогие друзья!-За эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем средства как можно быстрее", - указано в стандартном смс-сообщении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае закрыто более половины кофеен американской сети Starbucks в связи с коронавирусом.
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