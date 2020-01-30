AliExpress отменяет доставку посылок из Китая

Из-за вспышки коронавируса в Китае продавцы, торгующие товарами производителей из КНР и других стран на виртуальной площадке AliExpress, начали останавливать доставку товаров. Об этом сообщает издание vesti.ua.

При этом отмечается, что сама торговая площадка не закрывается на карантин, а продолжает работу с производителями других стран.

Известно, что первыми сообщения об отказе осуществлять доставку оплаченного товара получили жители Киева.

"Дорогие друзья!-За эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем средства как можно быстрее", - указано в стандартном смс-сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае закрыто более половины кофеен американской сети Starbucks в связи с коронавирусом.

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