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"Назревает очередной скандал": Комаровский едет в тур по России

Экс-советник президента Владимира Зеленского будет проводить семинары для родителей в российских городах

сегодня, 12:33
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Назревает очередной скандал": Комаровский едет в тур по России

Бывший советник по медицине Владимира Зеленского  и известный детский педиатр Евгений Комаровский анонсировал серию семинаров по городам России весной 2020 года. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Медик будет давать "большие семинары для родителей" в Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Якутске и Уфе с 12 по 21 апреля.

Планы самого известного украинского теледоктора на заработки в РФ вызвали небывалый ажиотаж. Афиши мероприятия появились на различных сайтах по продаже билетов.

Билеты на семинар  украинского педиатра обойдутся желающим от 1000 до 3500 рублей (400-1400 грн).

"В рамках 4-часовой встречи доктор Комаровский расскажет о том, что нужно делать или не делать родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым... А также ответит на ВСЕ вопросы аудитории (записки и микрофоны)", - сказано в анонсе мероприятия города Уфы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о неоднозначном совете Евгения Комаровского для улучшения здоровья: вместо политических новостей смотреть порнографические фильмы.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/eks-sovetnik-zelenskogo-sobralsya-tur-rossii-1580636902.html
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