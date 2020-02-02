"Назревает очередной скандал": Комаровский едет в тур по России

Бывший советник по медицине Владимира Зеленского и известный детский педиатр Евгений Комаровский анонсировал серию семинаров по городам России весной 2020 года. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Медик будет давать "большие семинары для родителей" в Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Якутске и Уфе с 12 по 21 апреля.

Планы самого известного украинского теледоктора на заработки в РФ вызвали небывалый ажиотаж. Афиши мероприятия появились на различных сайтах по продаже билетов.

Билеты на семинар украинского педиатра обойдутся желающим от 1000 до 3500 рублей (400-1400 грн).

"В рамках 4-часовой встречи доктор Комаровский расскажет о том, что нужно делать или не делать родителям, чтобы их ребенок вырос здоровым и счастливым... А также ответит на ВСЕ вопросы аудитории (записки и микрофоны)", - сказано в анонсе мероприятия города Уфы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о неоднозначном совете Евгения Комаровского для улучшения здоровья: вместо политических новостей смотреть порнографические фильмы.

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