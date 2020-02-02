В центре Киева застрелили мужчину: полиция ищет убийцу

Сегодня около 18:00 в Киевское отделение Нацполиции поступил звонок о том, что на одной из центральных улиц столицы произошло убийство. Об этом передает пресс-служба правоохранительного ведомства в Facebook.

На месте инцидента отряд полиции обнаружил труп мужчины, который скончался после нескольких выстрелов в упор. Нападавший скрылся с места преступления и для его поиска была немедленно объявлен план перехват.

Сейчас в Киеве проводится спецоперация, на поиск и задержание неизвестного ориентированы все наряды Киевской Нацполиции

Установлена и личность погибшего: это киевлянин 1977 года рождения, по данным некоторых СМИ, практикующий пластический хирург.

На месте убийства работают кинологи, криминалистическая лаборатория, оперативная группа и следователи. Открыто уголовное производство по 115 ст. Уголовного кодекса (умышленное убийство), которая предусматривает санкцию наказания до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в Лондоне произошел теракт, в котором нападавший был физически ликвидирован полицией.





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