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В центре Киева застрелили мужчину: полиция ищет убийцу

Личность погибшего установлена: им оказался врач пластической хирургии

сегодня, 21:26
Автор:

• Екатерина Белоброва

В центре Киева застрелили мужчину: полиция ищет убийцу

Сегодня около 18:00 в Киевское отделение Нацполиции поступил звонок о том, что на одной из центральных улиц столицы произошло убийство. Об этом передает пресс-служба правоохранительного ведомства в Facebook.

На месте инцидента отряд полиции обнаружил труп мужчины, который скончался после нескольких выстрелов в упор. Нападавший скрылся с места преступления и для его поиска была немедленно объявлен план перехват. 

Сейчас в Киеве проводится спецоперация, на поиск и задержание неизвестного ориентированы все наряды Киевской Нацполиции

Установлена и личность погибшего: это киевлянин 1977 года рождения, по данным некоторых СМИ, практикующий пластический хирург.

На месте убийства работают кинологи, криминалистическая лаборатория, оперативная группа и следователи. Открыто  уголовное производство по 115 ст. Уголовного кодекса (умышленное убийство), которая предусматривает санкцию наказания до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в Лондоне произошел теракт, в котором нападавший был физически ликвидирован полицией.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/638827.html
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