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В Лондоне произошел теракт: есть жертвы

Несколько человек в одном из уличных районов Лондона получили ножевые ранения

сегодня, 17:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Лондоне произошел теракт: есть жертвы

Сегодня в Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Об этом сообщает управление лондонской полиции, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что нападавший с ножом был один и наряд полицейских застрелил его после того, как он не прекратил наносить удары, несмотря на предупреждения.

"Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - заявило ведомство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Сирию вошла вооруженная техника Анкары. За несколько дней до этого президент Турции  Реджеп Эрдоган заявлял, что терпение Анкары исчерпывается через длительную военную операцию сирийских правительственных сил в Идлибе. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/londone-proizoshel-terakt-1580657936.html
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