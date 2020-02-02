В Лондоне произошел теракт: есть жертвы

Сегодня в Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Об этом сообщает управление лондонской полиции, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что нападавший с ножом был один и наряд полицейских застрелил его после того, как он не прекратил наносить удары, несмотря на предупреждения.

"Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом", - заявило ведомство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Сирию вошла вооруженная техника Анкары. За несколько дней до этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что терпение Анкары исчерпывается через длительную военную операцию сирийских правительственных сил в Идлибе.





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