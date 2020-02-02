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Пилот иранского самолета увидел попадание ракеты в борт "МАУ": расшифровка переговоров с диспетчером

Судя по расшифровке переговоров иранского пилота с диспетчером, он четко увидел взлетевшую со стороны города ракету, а затем вспышку и взрыв самолета "МАУ"

2 февраля 2020, 23:05
Автор:

• Максим Иванов

Пилот иранского самолета увидел попадание ракеты в борт "МАУ": расшифровка переговоров с диспетчером

Пилот иранского лайнера авиакомпании Iran Aseman Airlines, который шел на посадку в момент крушения самолета "МАУ" под Тегераном, видел пуск ракеты и взрыв украинского самолета. Об этом свидетельствует расшифровка переговоров пилота иранского лайнера с диспетчером, опубликованная ТСН. 

Отмечается, что запись переговоров получили от спецслужб. Судя по переговорам, иранцы видели ракету с момента пуска и до того, как она попала в украинский самолет.

Борт МАУ взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании "Асеман Эйрлайнз", который летел рейсом Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно через три минуты пилот-иранец увидел ракету.

Приводится полная расшифровка разговора диспетчера в аэропорту и пилота иранского самолета:

Диспетчер: - Доброе утро, Международные авиалинии Украины 752 (не четко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: - После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: - Доброе утро, 3768.

Диспетчер: - Асеман 3768 (не четко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: - Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768: - Нет, сэр?

Пилот EP3768: - Зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: - GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: - По маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: - Зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: - Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: - Сколько миль? Где?

Пилот EP3768: - Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: - Об этом нас не информировали.

Диспетчер: - Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768: - Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: - Она же не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: - Возможно... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: - Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768: - Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: - Международные авиалинии Украины 752, прием.

Диспетчер: - Международные авиалинии Украины 752, прием!

Диспетчер: - Международные авиалинии Украины 752, как слышно?!

(запрос повторяется несколько раз с 02:27 до 04:25, без ответа)

Диспетчер: - Асеман 3768, 9000 (не четко), курс на посадку.

Диспетчер: - Асеман 3768, все, больше вы ничего там вверху не видите?

Пилот EP3768: - Господин инженер, мы видели взрыв, вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: - Мы точно не знаем...

Пилот EP3768: - На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: - Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: - Дай Боже!".

Ранее "Комментарии" писали  о том, что накануне ужасной авиакатастрофы Boeing 737 "МАУ" под Тегераном в воздушном пространстве страны находился еще один самолет. В Иран летели "важные люди" на прощание с генералом Касемом Сулеймани.  Кроме того, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что страна не закрыла воздушное пространство по "политическим и техническим причинам".

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Источник: https://comments.ua/
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