Обнародован момент убийства пластического хирурга Сотника

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Обнародовано видео с камер наблюдения в центре Киева,
которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга Андрея Сотника. Об
этом сообщает в Telegram-канале "Киев Оперативный",
На видео нападающий бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно.
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