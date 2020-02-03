Обнародован момент убийства пластического хирурга Сотника

Обнародовано видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент расстрела пластического хирурга Андрея Сотника. Об этом сообщает в Telegram-канале "Киев Оперативный",

На видео нападающий бежал вслед за хирургом, параллельно стреляя ему в спину. Сам мужчина пытался скрыться от стрелка, но неудачно.





Как сообщало издание "Комментарии", 2 февраля на одной из центральных улиц Киева произошло убийство. На месте инцидента отряд полиции обнаружил труп мужчины, который скончался после нескольких выстрелов в упор. Нападавший скрылся с места преступления и для его поиска была немедленно объявлен план перехват. Убитым оказался известный пластический хирург Андрей Сотник.

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