"Убийство пластического хирурга в Киеве": полиция озвучила три версии

Сотрудники Киевского управления полиции составили три основные версии убийства, которое произошло вчера в одном из спальных районов столицы. Об этом сообщает издание "Украинформ".

Так, по официальной версии правоохранителей, физическое устранение успешного пластического хирурга Андрея Сотника могло произойти по причине личных конфликтов, профессиональной деятельности или возможным финансовым обязательствам.

При этом супруга застреленного Андрея Сотника Юлия, с которой они вместе переехали из Донецка в Киев и открыли здесь клинику, не может представить, кому мог помешать ее муж, учитывая его добрый и покладистый нрав.

"Он был лучшим человеком на свете. Самым добрым, самым светлым. Он останется для меня лучшим мужем, лучшим отцом для нашего сына", - поделилась она с журналистами своим горем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети обнародовано видео с камер наружного наблюдения, где зафиксирован момент стрельбы в Андрея Сотника неизвестным мужчиной.





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