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В Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем

У водителя школьного автобуса случился инсульт и он умер. Дети не пострадали

сегодня, 22:31
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем

В городе Каменское Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем. Согласно предварительным данным у мужчины внезапно случился инсульт и он сразу умер. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на данные отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Отмечается, что водителю было 68 года и он вез детей в бассейн. Правоохранители сообщают, что автобус проехал трамвайные пути на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко. После этого он врезался в забор и сбил столб.

Дети не пострадали, но на видео с камер наблюдения видно, что некоторые школьники выпадали с автобуса во время движения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что утром 27 января на трассе "Одесса-Киев" произошло массовое ДТП. Из-за тумана не разминулись сразу 11 машин, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.  По информации правоохранителей, столкнулись грузовики, легковые авто, а также автобус, который направлялся из Одессы в столицу. Известно, что его водитель скончался до приезда скорой. А один из пассажиров, а также мужчина, находившийся за рулем Skoda, с различными травмами попали в больницу.


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Источник: https://finance.yahoo.com/news/introducing-tesla-nasdaq-tsla-stock-133541618.html
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