В Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем

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В городе Каменское Днепропетровской области водитель
школьного автобуса умер за рулем. Согласно предварительным данным у мужчины внезапно
случился инсульт и он сразу умер. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на данные
отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Днепропетровской области.
Отмечается,
что водителю было 68 года и он вез детей в бассейн. Правоохранители сообщают,
что автобус проехал трамвайные пути на перекрестке проспектов Аношкина и
Шевченко. После этого он врезался в забор и сбил столб.
Дети не пострадали, но на видео с камер наблюдения видно, что некоторые школьники выпадали с автобуса во время движения.
Ранее
"Комментарии" сообщали, что утром 27 января на трассе "Одесса-Киев" произошло
массовое ДТП. Из-за тумана не разминулись сразу 11 машин, в результате чего
есть погибшие и пострадавшие. По
информации правоохранителей, столкнулись грузовики, легковые авто, а также
автобус, который направлялся из Одессы в столицу. Известно, что его водитель
скончался до приезда скорой. А один из пассажиров, а также мужчина,
находившийся за рулем Skoda, с различными травмами попали в больницу.
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