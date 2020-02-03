В Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем

В городе Каменское Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем. Согласно предварительным данным у мужчины внезапно случился инсульт и он сразу умер. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на данные отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Днепропетровской области.



Отмечается, что водителю было 68 года и он вез детей в бассейн. Правоохранители сообщают, что автобус проехал трамвайные пути на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко. После этого он врезался в забор и сбил столб.

Дети не пострадали, но на видео с камер наблюдения видно, что некоторые школьники выпадали с автобуса во время движения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что утром 27 января на трассе "Одесса-Киев" произошло массовое ДТП. Из-за тумана не разминулись сразу 11 машин, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. По информации правоохранителей, столкнулись грузовики, легковые авто, а также автобус, который направлялся из Одессы в столицу. Известно, что его водитель скончался до приезда скорой. А один из пассажиров, а также мужчина, находившийся за рулем Skoda, с различными травмами попали в больницу.

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