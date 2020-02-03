"Испугалась и попросила конфету": 19-летняя украинка умерла от анорексии

В специализированной клинике в Киевской области скончалась от полного истощения организма 19-летняя жительница Прикарпатья, которая при своем росте 168 см весила всего 29 кг. Об этом сообщает ТСН.

Родители доставили девушку уже в полуобморочном состоянии, где заранее получили от врачей неутешительные прогнозы. Медики утверждают, что при запущенной форме анорексии выживают лишь единицы.

"Она совершенно отказалась от глюкозы, от сладкого. Она продолжала себя ограничивать и ничего не есть. Только перед реанимацией она меня спросила, можно ли конфету. Она уже испугалась”, - рассказал директор Центра терапии расстройства пищевого поведения Валерий Патонич.

Больная находилась на лечении две недели и даже приобрела некоторые положительные результаты: плюс два килограмма к общему весу. Однако, к сожалению, длительный отказ от продуктов полноценного питания привел к необратимым разрушительным процессам в организме - девушка скончалась.

По словам врачей, она была веганом, то есть полностью отказалась от мяса и продуктов животного происхождения (яйца, молоко). Со временем стала употреблять в пищу только фрукты, а организм, переставший получать белок, начал "поедать" самого себя.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что под Днепром за рулем школьного автобуса умер водитель.





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