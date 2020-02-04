Арестованный директор парка львов в Крыму объявил голодовку

В Симферополе на аннексированном Крымском полуострове задержанный недавно бизнесмен, владелец сафари-парка львов "Тайган" Олег Зубков начал голодовку. Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря парка Татьяну Алексагину.

Так, сейчас Зубков пребывает в симферопольском СИЗО. По словам Алексагиной, арест руководителя был большой неожиданностью для всех. Как отметила женщина, Зубков с самого начала ареста заявил о голодовке и отказался принимать пищу. Также Алексагина сообщила, что "все шло конструктивно, начались подвижки во взаимоотношениях" российского главы Крыма и Зубкова, поэтому не верят, "судья самостоятельно приняла" решение об аресте.

Напомним, Зубков был арестован на два месяца по иску туристки Ольги Соломиной, которую в парке покусал лев. По словам пострадавшей, Зубков был рядом в момент нападения хищника, но "не смог сразу утихомирить своих животных". В то же время, сам Зубков настаивает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву".

Отметим, Олег Зубков в 2014 году публично поддержал аннексию Крыма Россией, а позже у него возникли проблемы с оккупационными властями из-за переоформления сафари-парка и принадлежащей "Тайгану" и его зоопарку "Сказка" земли.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!