Арестованный директор парка львов в Крыму объявил голодовку

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В Симферополе на
аннексированном Крымском полуострове задержанный недавно бизнесмен, владелец сафари-парка
львов "Тайган" Олег Зубков начал голодовку. Об этом сообщает "Крым.
Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря парка Татьяну Алексагину.
Так, сейчас
Зубков пребывает в симферопольском СИЗО. По словам Алексагиной, арест
руководителя был большой неожиданностью для всех. Как отметила женщина, Зубков
с самого начала ареста заявил о голодовке и отказался принимать пищу. Также
Алексагина сообщила, что "все шло конструктивно, начались подвижки во
взаимоотношениях" российского главы Крыма и Зубкова, поэтому не верят, "судья
самостоятельно приняла" решение об аресте.
Напомним, Зубков был арестован на два месяца по иску туристки Ольги Соломиной, которую в парке
покусал лев. По словам пострадавшей, Зубков был рядом в момент нападения
хищника, но "не смог сразу утихомирить своих животных". В то же
время, сам Зубков настаивает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и
"трепала льва за гриву".
Отметим, Олег
Зубков в 2014 году публично поддержал аннексию Крыма Россией, а позже у него возникли проблемы с
оккупационными властями из-за переоформления сафари-парка и принадлежащей
"Тайгану" и его зоопарку "Сказка" земли.
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