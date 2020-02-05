Обстановка на дорогах: спасатели показали фото «заложников непогоды», а полиция зафиксировала уже 253 ДТП

Сегодня в Украине разгулялись снегопады и ветры, что существенно затруднило проезд на дорогах. Как сообщает Патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, с начала суток 5 февраля зафиксировали уже 253 дорожно-транспортных происшествия.

Так, в 19 авариях есть пострадавшие, а погибло – трое людей. Еще 20 ДТП привели к травмам. В полиции отметили, что сложные погодные условия, осадки, гололедица увеличивают риск попадания в аварии. Поэтому призывают водителей неукоснительно соблюдать ПДД, а именно - не превышать скорость, держать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров во время движения. В свою очередь, пешеходам советуют переходить дорогу только в указанных для этого местах и только удостоверившись в безопасности движения, а во время перехода проезжей части - учитывать сложные погодные условия и быть осторожными. Ведь во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличивается в несколько раз.

Тем временем, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины опубликовали ряд фотографий "заложников непогоды". Так, еще вчера службам ГСЧС пришлось помогать водителям в буксировке 7 транспортных средств на Закарпатье. Там же провели аварийные работы по распиловке деревьев и очистки автодорог и сооружений. А сегодня на Хмельнитчине, на автодороге Житомир-Черновцы, сотрудники ГСЧС оказали помощь водителю грузовика Scania. Тот по неосторожности попал в кювет. На Винниччине тем временем не справился с управлением в условиях сильного снега водитель автобуса и съехал с проезжей части дороги. Вытаскивали из заснеженного кювета легковой автомобиль и в Киевской области. Поэтому спасатели призывают всех в период штормового предупреждения ограничить пользование автотранспортом.

Напомним, "Комментарии" писали о снежной среде и сообщали, что в Украину придет настоящий февраль.

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