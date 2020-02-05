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Компенсацию 100 тыс. грн пока не выплатили – освобожденный из плена «ЛНР» в декабре

Освобожденный из плена «ЛНР» в декабре Анатолий Семиренко говорит, что государство помогло в лечении, а обещанную денежную компенсацию пока задерживают из-за юридических нюансов

сегодня, 15:42
Автор:

• Таисия Ерохина

Компенсацию 100 тыс. грн пока не выплатили – освобожденный из плена «ЛНР» в декабре

Освобожденные в конце декабря 2019 года с плена так называемых "ЛНР" и "ДНР" украинцы еще не получили компенсацию, обещанную государством. Об этом рассказал "ВВС" Анатолий Семиренко, который провел три с половиной года в плену в Луганской области.

Так, сейчас освобожденные по последнему обмену украинцы завершают реабилитацию в "Феофании" и санатории "Лесная поляна". Как сообщил Семиренко,в лечении и восстановлении государство очень помогло, поэтому мужчина благодарен врачам и психологам. Кроме того, ему помогли восстановить паспорт. А вот компенсацию пока не выплатили.

"Обещали еще компенсацию в размере 100 тыс. грн. И эти деньги, вроде, уже выделены, но из-за каких-то юридических моментов их не могут нам выплатить. Говорят - будут месяца через два", - рассказал Семиренко.

По его словам, очень странно, что со времен обмена 2017 года до сих пор не наладили схему поэтапной выдачи компенсации. Сам мужчина планирует жить у родственников на подконтрольной части Луганской области. Хотя отмечает, что такой вариант есть не у всех освобожденных: у многих и жилье, и другие материальные блага остались на оккупированной территории.

"Чтобы начать новую жизнь, людям эта компенсация была бы очень необходима. К нам приходили из центра занятости, предлагали работу в Киеве - зарплата в районе 10-12 тыс. грн. Для столицы этого не хватит даже чтобы квартиру снять", - считает Семиренко.

Ранее "Комментарии" писали, что в ПАСЕ выступил освобожденный из плена Асеев.


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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-51384994
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