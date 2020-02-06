В России из приюта взяли собаку "в добрые руки", после чего убили и съели (18+)

На Сахалине произошла вопиющая история: из приюта взяли собаку, а потом ее сварили и съели. Об этом пишет Sakhalin.info

По информации издания, в конце прошлого месяца в приют для бездомных животных "Пес и кот" приехала женщина, которой нужна была крупная молодая собака якобы для охраны загородного дома, где живет пожилой дедушка. Она выбрала одну из самых дружелюбных и ласковых в приюте воспитанниц по кличке Ника.

Женщина подписала договор с приютом, в котором указала адрес, а также другие контактные данные, которые позже оказались фальшивыми.

Сотрудники приюта приехали навестить свою любимицу на следующий день, но никого по этому адресу не нашли. Расспрашивая местных жителей, они узнали, что собаку несколько человек отвели в заброшенный дом и убили. Собаку разделали, приготовили и частично съели.

На месте преступления остались ведра и тазы с мясом. На протяжении долгого времени спасавшие, выхаживавшие и лечившие эту собаку женщины обратились в полицию. Полицейские составили протокол. Сотрудники приюта намерены добиваться возбуждения уголовного дела и наказания живодеров.

Как сообщало издание "Комментарии", бывший заместитель мэра Хмельницкого, а ныне директор Госархива области Владимир Байдич, привязал свою собаку к автомобилю и протащил ее полтора километра по дороге.

Напомним, что в 2017 году в Украине был принят закон о наказаниях за жестокое обращение с животными. Закон определяет жестокое обращение как "издевательство над животными, в том числе бездомными, повлекшее мучения, причинившее им физические страдания, телесные повреждения, увечья или приведшее к гибели".

В 2019 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9453, согласно которому предлагалось ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе и уголовную ответственность.



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