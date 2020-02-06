В России из приюта взяли собаку "в добрые руки", после чего убили и съели (18+)

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На Сахалине произошла вопиющая история: из приюта взяли
собаку, а потом ее сварили и съели. Об этом пишет Sakhalin.info
По информации издания, в конце прошлого месяца в приют для
бездомных животных "Пес и кот" приехала женщина, которой нужна была крупная
молодая собака якобы для охраны загородного дома, где живет пожилой
дедушка. Она выбрала одну из самых
дружелюбных и ласковых в приюте воспитанниц по кличке Ника.
Женщина подписала договор с приютом, в котором указала
адрес, а также другие контактные данные, которые позже оказались фальшивыми.
Сотрудники приюта приехали навестить свою любимицу на следующий день, но никого по этому адресу не нашли. Расспрашивая местных жителей, они узнали, что собаку несколько человек отвели в заброшенный дом и убили. Собаку разделали, приготовили и частично съели.
На месте преступления остались ведра и тазы с мясом. На
протяжении долгого времени спасавшие, выхаживавшие и лечившие эту собаку
женщины обратились в полицию. Полицейские составили протокол. Сотрудники приюта
намерены добиваться возбуждения уголовного дела и наказания живодеров.
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Такого с нами ещё не происходило. Мы очень тяжело это переживаем и сейчас постараемся вам все описать. Возможно, кто-то из вас уже видел небольшую статью на Сах.ком, но, вероятно не все поняли или вообще поверили в происходящее. Да, в среду семья выбрала прекрасную собаку из приюта, мы её отправили домой, выложили сториз для вас, чтобы вы тоже порадовались за девочку Нику со сложной судьбой, а потом мы выяснили, что они её съели. Писать это не просто сложно, а невозможно, мы долго пытались собрать мысли в кучу и как-то изложить ситуацию, потому что молчать об этом конечно нельзя. Эти люди приехали в приют, выбрали собачку, произвели вполне нормальное впечатление, обсудили все условия содержания в частном доме, заключили договор (данные паспорта продиктовали) и т.д. и т.п., всё по обычной схеме. Попросили ещё кошечку, мол, мыши в доме замучили, давайте попробуем, если что, мы на связи, вернём в приют, всякое же бывает. Окей. А на следующий день, когда Ирина решила позвонить, узнать, как дела, никто не взял трубку ни первый раз, ни десятый. Катя и Василиса поехали проверить по адресу, с ним тоже оказалась загвоздка, но путем вычислений, которые незачем здесь описывать, дом этой семьи был найден. И зашла туда первой Катя, которая и вытаскивала по осени ещё дикую крупную Нику из под забора в парке, когда та лаяла как сумасшедшая, брошенная, привязанная и перепуганная. Катя, которая любила Нику всей душой, адаптировала её и желала лучшей семьи, как и все мы. Катя зашла и увидела тазы с кровью, мясо и Никин ошейник. И дальше было страшно. Дом встал вверх дном. Досталось этой "поварихе" хорошо. Хоть мы и девочки, но "дури" в экстренных ситуациях нам не занимать. Заперли эту свору и остались на месте ждать полицию и директора. А потом ещё страшнее. Потому что приходит осознание произошедшего. Мы ответственны за наших животных, но мы не фсб, чтобы знать всё про всех, и мы можем ошибиться, и это может обернуться трагедией. И для нас это стало трагедией. И нужно ждать полицию, нужно думать холодной головой, нужно делать дела, ездить на работу, общаться с людьми, а ты закрываешь глаза и перед тобой тазы с кровью и наша Ника. ⬇️⬇️⬇️
Как сообщало издание "Комментарии", бывший заместитель мэра Хмельницкого, а ныне директор Госархива области Владимир Байдич, привязал свою собаку к автомобилю и протащил ее полтора километра по дороге.
Напомним, что в 2017 году в Украине был принят закон о наказаниях за жестокое обращение с животными. Закон определяет жестокое обращение как "издевательство над животными, в том числе бездомными, повлекшее мучения, причинившее им физические страдания, телесные повреждения, увечья или приведшее к гибели".
В 2019 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9453, согласно которому предлагалось ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе и уголовную ответственность.
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