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Из-за снега во многих областях ограничено движение транспорта

Из-за снега осложнена ситуация на дорогах страны

сегодня, 07:57
Автор:

• Наталья Шевченко

Из-за снега во многих областях ограничено движение транспорта

По состоянию на утро 6 февраля в Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях - снег, местами сильный. А в Одесской области ограничено движение крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает  пресс-служба "Укравтодора". 

В результате сильных порывов ветра кое-где возникли снежные переметы и в Киевский области. 

Кроме того, из-за сложных погодных условий (сильного снега при порывах ветра 20-25м/с) было ограничено движение крупногабаритного транспорта в Одесской области на М-15 Одесса-Рени, км 11+700-306+150. До восстановления нормальных условий проезда на дороге грузовые транспортные средства направляются на дорожные площадки, в том числе около объектов сервиса. 

В Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областях на некоторых участках дорог, возникали осложнения движения тяжеловесного транспорта, которые оперативно ликвидировались силами дорожных служб, Нацполиции и ГСЧС. 

Сейчас проезд всеми участками дорог государственного значения, кроме Одесской области, обеспечен, пробок в движении не зафиксировано. 

Сообщается, что в течение минувших суток на почве в областях, где наблюдались осадки в виде снега, образовался снежный покров 4-6 см, а в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей местами до 20 см. 

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской и Кировоградской области местами гололедица. Одесская, Донецкая, Запорожская и Луганская области - дороги заснеженные. 

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

Как сообщало издание "Комментарии", сегодняшний день, как и вчерашний, станет поистине зимним. Как сообщает Украинский гидрометцентр, осадки в виде снега ожидаются практически во всех регионах.


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Источник: https://ukravtodor.gov.ua/press/news/dovidka_pro_pohodni_umovy_ta_stan_proizdu_na_a_d_derzhavnoho_znachennia_v_ukraini_stanom_na_06-00_hod_06_02_2020r.html
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