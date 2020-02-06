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Смена погоды в Украине: зима будет недолгой

Синоптики прогнозируют на сегодня снегопады, но уже со следующей неделе в Украину вернется плюсовая температура

сегодня, 07:15
Автор:

• Елена Волкова

Смена погоды в Украине: зима будет недолгой

Сегодняшний день, как и вчерашний, станет поистине зимним. Как сообщает Украинский гидрометцентр, осадки в виде снега ожидаются практически во всех регионах (смотри картинку).

Так, самый большой снегопад будет в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Днепре, Донецке, Луганске и Харькове, где ожидается до 3 градусов мороза. Из западных городов осадков не будет только в Ужгороде (до +2 тепла). В других регионах прогнозируют небольшой снег и до -1 мороза. Такие же отметки термометры покажут в центральных регионах, а также Киеве. А вот в Симферополе ожидается максимум этого дня – 4 градуса тепла и дождь.

Грядущей ночью температура в Украине упадет до 8-ми мороза, а днем градусники покажут -4 градуса. Впрочем, уже в понедельник прогнозируют существенное потепление: до 7-ми тепла.
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Ранее "Комментарии" сообщали, стоит ли ждать настоящую зиму в этом году. По словам синоптиков, в Украину метеорологическая зима так и не пришла, и не исключено, что именно к такому климату из-за глобального потепления нам стоит привыкать.


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Источник: https://meteo.gov.ua/
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