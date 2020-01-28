Зимы в Украине не будет: в феврале синоптики прогнозируют аномалии

Метеорологи рассказали о том, стоит ли ждать настоящую зиму в этом году. В Украину метеорологическая зима так и не пришла, и не исключено, что именно к такому климату нам стоит привыкать. Об этом рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет "РБК-Украина".

Согласно информации эксперта, в Киеве в этом сезоне было всего три по-настоящему зимних дня, когда столбики термометров опускались ниже ноля пять дней кряду. Вера Балабух также рассказывает о том, что январь в этом году отвечает показателям середины ноября или марта. Кроме того, они ожидают аномально теплый февраль.

По ее словам, климатические изменения в Украине происходят в два раза быстрее глобальных. Становится больше "тропических дней" с температурой выше 20 градусов тепла, а также начали появляться экстремальные погодные явления.

Ранее мы сообщали о том, что с завтрашнего дня возможно похолодание, а также усиление ветра до 12 метров в секунду. В четверг температура упадет о 2-х мороза, и синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Но уже на следующий день в Украине вновь потеплеет, и до конца недели и днем, и ночью будут лить дожди.





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