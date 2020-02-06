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Теракт в Израиле: авто протаранило толпу солдат-новобранцев после присяги

В результате автомобильного теракта пострадали 15 военных, которые прогуливались по Иерусалиму

сегодня, 10:45
Автор:

• Елена Волкова

Теракт в Израиле: авто протаранило толпу солдат-новобранцев после присяги

Сегодня в Иерусалиме недалеко от Стены Плача произошел теракт. Как сообщает издание Jerusalem Post, в группу солдат, которые приняли присягу и прогуливались по городу, на большой скорости влетел автомобиль. По меньшей мере 15 человек сильно пострадали.

По информации очевидцев, военные как раз хотели перейти дорогу, когда на одного из них наехал неизвестный. После этого террорист нажал на газ и протаранил еще 14 человек – солдат подразделения "Голани". У одного из пострадавших диагностировали тяжелые травмы, жизнь других, по словам медиков, в безопасности.

На месте работают силовики. Автомобиль, наехавший на военных, уже нашли брошенным, а водителя, совершившего теракт, сейчас разыскивают.
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Ранее "Комментарии" писали о том, что в Израиле арестовали подозреваемого в покушении на Путина. 22 января в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" к сотруднице полиции обратился молодой человек с вопросом, не приехал ли еще Владимир Путин. Женщина ответила, что нет, и поинтересовалась, зачем мужчине эта информация. "Хочу убрать его", - так ответил житель Иерусалима, после чего сотрудник полиции тут же вызвала подмогу.


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Источник: https://comments.ua/
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