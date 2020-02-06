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На одесской трассе перевернулся автобус с пассажирами

В результате ДТП пострадали женщина и ребенок

сегодня, 11:29
Автор:

• Сергей Медведев

На одесской трассе перевернулся автобус с пассажирами

На трассе Одесса-Киев произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Авария случилась около 5 утра в Раздельнянском районе близ с.Болгарка. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правоохранители предварительно установили, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством в связи со скользкой дорогой. В результате автобус, в котором находилось 19 пассажиров, перевернулся.

"Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок - получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских доставлены в Одесскую областную клиническую больницу", - добавили в полиции.

Как сообщал портал "Комментарии",  на трассе "Одесса-Киев" произошло массовое ДТП. Как рассказали в облуправлении полиции, из-за тумана не разминулись сразу 11 машин, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/639685.html
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