Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 06.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Индии арестовали мужчину за изнасилование 5-летнего ребенка в посольстве США
НОВОСТИ Все новости

В Индии арестовали мужчину за изнасилование 5-летнего ребенка в посольстве США

Семьи жертвы изнасилования и возможного насильника были знакомы и работали в американском посольстве

сегодня, 14:09
Автор:

• Елена Волкова

В Индии арестовали мужчину за изнасилование 5-летнего ребенка в посольстве США

В Индии по обвинению в изнасиловании ребенка задержали 25-летнего мужчину, который мог совершить преступление на территории посольства США. Об этом сообщает BBC.

По информации правоохранителей, в участок Нью-Дели обратились родители 5-летней девочки, сообщив, что ребенка изнасиловал знакомый им парень. Факт насилия над ребенком подтвердили медики. Известно, что отец девочки живет с семьей на территории посольства, где работает прислугой также, как и отец 25-летнего обвиняемого. Обе семьи знакомы, поэтому мужчине не составило труда подозвать 5-летнюю девочку и заманить к себе домой. Сейчас в произошедшем разбирается полиция, а возможный насильник задержан.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Шотландии произошел скандал с участием министра финансов Дерека Маккея, которого уличили в переписке  с 16-летним парнем. После того, как ряд СМИ опубликовали  его переписку в Instagram и Facebook с несовершеннолетним, политик написал заявление об отставке. Политик отправил парню около 300 сообщении, в ответ на которые 16-летний собеседник напомнил о своем возрасте и сказал, что министру не стоит "ничего пробовать".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...