В Индии арестовали мужчину за изнасилование 5-летнего ребенка в посольстве США

В Индии по обвинению в изнасиловании ребенка задержали 25-летнего мужчину, который мог совершить преступление на территории посольства США. Об этом сообщает BBC.

По информации правоохранителей, в участок Нью-Дели обратились родители 5-летней девочки, сообщив, что ребенка изнасиловал знакомый им парень. Факт насилия над ребенком подтвердили медики. Известно, что отец девочки живет с семьей на территории посольства, где работает прислугой также, как и отец 25-летнего обвиняемого. Обе семьи знакомы, поэтому мужчине не составило труда подозвать 5-летнюю девочку и заманить к себе домой. Сейчас в произошедшем разбирается полиция, а возможный насильник задержан.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Шотландии произошел скандал с участием министра финансов Дерека Маккея, которого уличили в переписке с 16-летним парнем. После того, как ряд СМИ опубликовали его переписку в Instagram и Facebook с несовершеннолетним, политик написал заявление об отставке. Политик отправил парню около 300 сообщении, в ответ на которые 16-летний собеседник напомнил о своем возрасте и сказал, что министру не стоит "ничего пробовать".

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