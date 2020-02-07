Под Харьковом обнаружили умирающих от голода львов, медведей и тигра

На базе отдыха в Харьковской области зоозащитники обнаружили диких животных, в том числе львов, медведей, тигра и черного ягуара, которых недокармливают владельцы из-за нехватки средств. Об этомна своей странице в Facebook написала вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова.

По ее словам, на территории частного зверинца в вольерах с цементным полом находятся 5 медведей (2 из которых гималайские), 2 лева, тигр, пантера, два пеликана (в вольере с пустым бассейном), бараны (в загоне без сена), куропатки и фазаны.

"Животные действительно истощены, апатичны, в глазах безнадежность... Ни в одном вольере мы не нашли следов пищи. Руководство этой базы ушло от общения с нами и пообещало добровольно отдать указанных животных. Также они отметили, что сейчас трудные времена (не сезон) и согласились, что нужна помощь в кормлении животных", - сказала она.

Она добавила, что сейчас животным ищут приют. Людей призывали приносить активистам пищу для них (мясо, рыбу, овощи (морковь и свекла), яблоки, сено и зерно), а также помочь с транспортом, чтобы отвозить еду в зверинец.

Как сообщало издание "Комментарии", на Сахалине произошла вопиющая история: из приюта взяли собаку, а потом ее сварили и съели. В конце прошлого месяца в приют для бездомных животных "Пес и кот" приехала женщина, которой нужна была крупная молодая собака якобы для охраны загородного дома, где живет пожилой дедушка. Она выбрала одну из самых дружелюбных и ласковых в приюте воспитанниц по кличке Ника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!