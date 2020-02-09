В России в ДТП погибли украинцы, ехавшие на заработки

В Воронежской области, Россия, в ДТП погибли трое украинцев. Информация о произошедшем размещена на сайте областной прокуратуры.

Так, в Верхнемамонском районе около 1:00 8 февраля столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito, с украинскими номерными знаками, и грузовик МАN. За рулем находились водители 37 и 45 лет соответственно. На месте скончались водитель микроавтобуса и двое пассажиров – 31-летняя женщина и 37-летний мужчина. Еще пять пассажиров 27-33 лет были госпитализированы, а водитель грузовика серьезно не пострадал. Водитель и пятеро человек на микроавтобусе ехали на заработки в Москву, у всех при себе были паспорта Украины. Предварительно, авария произошла из-за выезда Mercedes на "встречку".

По данным сайтов, подконтрольных так называемым "ЛНР", в аварии погибли жители Луганска.

Ранее портал "Комментарии" написал, что в Чехии автобус с 69 подростками попал в аварию. Пассажиры 15-18 лет направлялись на лыжный курс, но угодили в серьезное ДТП – двухэтажный автобус слетел с пути и перевернулся.

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