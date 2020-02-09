В России в ДТП погибли украинцы, ехавшие на заработки

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В Воронежской
области, Россия, в ДТП погибли трое украинцев. Информация о произошедшем
размещена на сайте областной прокуратуры.
Так, в
Верхнемамонском районе около 1:00 8 февраля столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz
Vito, с украинскими номерными знаками, и грузовик МАN. За рулем находились
водители 37 и 45 лет соответственно. На месте скончались водитель микроавтобуса
и двое пассажиров – 31-летняя женщина и 37-летний мужчина. Еще пять пассажиров
27-33 лет были госпитализированы, а водитель грузовика серьезно не пострадал.
Водитель и пятеро человек на микроавтобусе ехали на заработки в Москву, у всех
при себе были паспорта Украины. Предварительно, авария произошла из-за выезда Mercedes
на "встречку".
По данным сайтов,
подконтрольных так называемым "ЛНР", в аварии погибли жители Луганска.
Ранее портал "Комментарии"
написал, что в Чехии автобус с 69
подростками попал в аварию. Пассажиры 15-18 лет направлялись на лыжный курс, но
угодили в серьезное ДТП – двухэтажный автобус слетел с пути и перевернулся.
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