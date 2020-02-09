В Чехии автобус с 70 подростками попал в аварию: подробности

На севере Чехии попал в аварию автобус, который вез студентов 15-18 лет. Об этом сообщают чешские медиа, ссылаясь на информацию спасателей и полиции.

Так, сегодня утром, около 9:00, двухэтажный автобус перевернулся неподалеку Блошан, Устецкий край. В салоне было 69 человек – студенты 15-18 лет, ехавшие на лыжный курс.

Все пассажиры получили ранения, но у большинства – легкие травмы. Тяжело травмирован один пассажир, еще у шести человек - ранения средней тяжести. Несколько людей госпитализированы.

Сообщается, что водитель двухэтажного автобуса сошел с дороги по неизвестным причинам и перевернулся. На помощь пострадавшим детям спасатели отправили вертолет, однако не он не смог приземлиться из-за плохой погоды. Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Ранее "Комментарии" писали, что в Мазовецком воеводстве Польше произошло ДТП, в котором погибли два гражданина Украины. Известно, что легковушка, в которой находились 4 человека, врезалась в фуру. В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле. Двое из них - граждане Украины и двое - Польши.

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