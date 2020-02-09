В Чехии автобус с 70 подростками попал в аварию: подробности

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На
севере Чехии попал в аварию автобус, который вез студентов 15-18 лет. Об этом
сообщают чешские медиа, ссылаясь на информацию спасателей и полиции.
Так,
сегодня утром, около 9:00, двухэтажный автобус перевернулся неподалеку Блошан,
Устецкий край. В салоне было 69 человек – студенты 15-18 лет, ехавшие на
лыжный курс.
Все
пассажиры получили ранения, но у большинства – легкие травмы. Тяжело
травмирован один пассажир, еще у шести человек - ранения средней тяжести. Несколько
людей госпитализированы.
Сообщается, что водитель двухэтажного автобуса сошел с дороги по неизвестным причинам и перевернулся. На помощь пострадавшим детям спасатели отправили вертолет, однако не он не смог приземлиться из-за плохой погоды. Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Ранее
"Комментарии" писали, что в Мазовецком воеводстве Польше произошло ДТП, в
котором погибли два гражданина Украины. Известно, что легковушка, в которой
находились 4 человека, врезалась в фуру. В результате погибли все, кто
находился в легковом автомобиле. Двое из них - граждане Украины и двое -
Польши.
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