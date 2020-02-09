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В Чехии автобус с 70 подростками попал в аварию: подробности

В автобусе, который перевернулся в Чехии, ехали подростки 15-18 лет

сегодня, 16:23
Автор:

• Таисия Ерохина

В Чехии автобус с 70 подростками попал в аварию: подробности

На севере Чехии попал в аварию автобус, который вез студентов 15-18 лет. Об этом сообщают чешские медиа, ссылаясь на информацию спасателей и полиции.

Так, сегодня утром, около 9:00, двухэтажный автобус перевернулся неподалеку Блошан, Устецкий край. В салоне было 69 человек – студенты 15-18 лет, ехавшие на лыжный курс.

Все пассажиры получили ранения, но у большинства – легкие травмы. Тяжело травмирован один пассажир, еще у шести человек - ранения средней тяжести. Несколько людей госпитализированы.

Сообщается, что водитель двухэтажного автобуса сошел с дороги по неизвестным причинам и перевернулся. На помощь пострадавшим детям спасатели отправили вертолет, однако не он не смог приземлиться из-за плохой погоды. Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Ранее "Комментарии" писали, что в Мазовецком воеводстве Польше произошло ДТП, в котором погибли два гражданина Украины. Известно, что легковушка, в которой находились 4 человека, врезалась в фуру. В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле. Двое из них - граждане Украины и двое - Польши.


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Источник: https://tn.nova.cz/clanek/autobus-plny-deti-vjel-do-prikopu-na-miste-jsou-zraneni.html#pg_image_number
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