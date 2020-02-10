Украинцы из-за шторма не могут вылететь из Германии и Нидерландов

Из-за шторма, который накануне обрушился на Нидерланды и Германию, авиакомпании вынуждены были отменить рейсы в Украину.

Из Амстердама в Украину отменены рейсы авиакомпании Delta Air Lines, Ukraine International Airlines, KLM и Air France, также не летают самолеты из Украины в Нидерланды, пишет "КП".

Кроме того, Германия также "не пускает" свои самолеты в нашу страну. Отменены рейсы авиакомпаний Singapore Airlines, United Air Lines и Lufthansa.

SkyUp отменили рейсы PQ 821 Киев ("Борисполь") - Париж ("Бове") и PQ 822 Париж - Киев. Снова помешала погода.

Сегодня отменены такие авиарейсы в\из "Борисполя":

• SQ 2138 - прилет

• LH 2544 - прилет

• UA 8821 - прилет

• DL 9623 - прилет

• PS 9385 - прилет

• KL 1385 - прилет

• AF 3128 - прилет

• DL 9473 - вылет

• PS 9386 - вылет

• KL 1386 - вылет

• AF 3129 - вылет

Как сообщало издание "Комментарии", на Великобританию обрушился шторм Ciara, из-за чего отменены рейсы, поезда и спортивные матчи. В стране идут сильные дожди, а ветер достигает около 145 км в час. В Йоркшире, на севере Англии, спасатели сообщают об угрозе мощного наводнения. Всего же власти объявили более 200 штормовых предупреждений.

Непогода привела к большим перебоям в работе транспорта: отменены внутренние и международные рейсы из аэропортов, включая "Хитроу" и "Гатвик".

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