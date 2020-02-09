Британию накрыл мощный шторм: отменены рейсы и матчи

На Великобританию обрушился шторм Ciara, из-за чего отменены рейсы, поезда и спортивные матчи. Об этом пишет Reuters.

Так, сегодня в стране идут сильные дожди, а ветер достигает около 145 км в час. В Йоркшире, на севере Англии, спасатели сообщают об угрозе мощного наводнения. Всего же власти объявили более 200 штормовых предупреждений. Сообщается, что непогода привела к большим перебоям в работе транспорта: отменены внутренние и международные рейсы из аэропортов, включая "Хитроу" и "Гатвик". Кроме того, на железнодорожных путях фиксируют случаи падения деревьев на линии электропередач, поэтому призывают людей отказаться, по возможности, от поездок. Также пришлось остановить все морские перевозки в обоих направлениях порта "Дувр" на южном побережье. А движение на мосту "Хамбер" было закрыто только во второй раз с момента его открытия в 1981 году.

Повлияла непогода и на спортивную жизнь страны: отложен футбольный матч "Премьер-лиги" между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом", а также отменен матч среди женщин, в котором должны были участвовать спортсменки из 6 стран.

Кроме того, в Лондоне закрыли 8 королевских парков, а еще не состоялась из непогоды главная "фишка" столицы - смена караула в Букингемском дворце.

Ранее "Комментарии" писали, что мощный шторм в Испании унес жизни пяти человек.

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