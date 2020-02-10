В Украине объявили штормовое предупреждение

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По прогнозам Укргидрометцентра сегодня днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели ( I уровень опасности, желтый), Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В западных областях сильный ветер 25-30 м/с, на высокогорье Карпат 35-40 м/с ( II уровень опасности, оранжевый). По Киевской области 10 февраля порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщало издание "Комментарии", из-за шторма, который накануне обрушился на Нидерланды и Германию, авиакомпании вынуждены были отменить рейсы в Украину.
Из Амстердама в Украину отменены рейсы авиакомпании Delta Air Lines, Ukraine International Airlines, KLM и Air France, также не летают самолеты из Украины в Нидерланды, пишет "КП".
Кроме того, Германия также "не пускает" свои самолеты в нашу страну. Отменены рейсы авиакомпаний Singapore Airlines, United Air Lines и Lufthansa.
Также мы писали о том, что с сегодняшнего дня в некоторые регионы Украины возвращается плюсовая температура. Как сообщили в гидрометцентре страны, на западе воздух прогреется до 8 тепла, а вот на востоке этой ночью были существенные заморозки: до 17 мороза.
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