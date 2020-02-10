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Из эпицентра коронавируса в Хубэй объявлена эвакуация украинцев

Из-за коронавируса в Хубэй украинцев эвакуируют специальным рейсом

сегодня, 13:25
Автор:

• Наталья Шевченко

Из эпицентра коронавируса в Хубэй объявлена эвакуация украинцев

Из китайской провинции Хубэй, который стал эпицентром распространения китайского коронавируса, эвакуируют украинцев. Об этом сообщает посольство Украины в Китае. 

Для этой цели на завтра запланирован специальный чартерный рейс. 

"11 февраля планируется специальный чартерный рейс по маршруту: Киев - Ухань (КНР) – Киев", - говорится в сообщении. 

В связи с этим в посольстве опубликовали ряд рекомендаций, среди которых - постоянно оставаться на связи, держать при себе документы, быть мобильным и готовиться к перемещениям, в том числе ночным, а также ожидать звонков из посольства.

Также украинцев предупредили, что по возвращению на родину их ожидает 14-дневный карантин.

Как сообщало издание "Комментарии", с этой недели жители Китая начали возвращаться к работе после карантина, несмотря на то, что в воскресенье умерло почти сто человек.

В стране были отменены ограничения на работу во время эпидемии коронавируса, и многие работодатели моментально возобновили работу. И все это несмотря на то, что вчера зафиксировали самое большое число погибших за один день.



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Источник: https://china.mfa.gov.ua/news/do-uvagi-gromadyan-ukrayini-yaki-vislovili-namir-evakuyuvatisya-z-provinciyi-hubej-v-ukrayinu-10022020
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