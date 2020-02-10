Несмотря на эпидемию коронавируса, китайцы продолжают ходить на работу

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С этой недели жители Китая начали возвращаться к работе после карантина, несмотря на то, что в воскресенье умерло почти сто человек, пишет Reuters.
По информации издания, в стране были отменены ограничения на работу во время эпидемии коронавируса, и многие работодатели моментально возобновили работу. И все это несмотря на то, что вчера зафиксировали самое большое число погибших за один день.
В то же время отмечается, что некоторые офисы предоставили своим сотрудникам возможность работать дома.
Как сообщало издание "Комментарии", на ферме в провинции Сычуань зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N6. На ферме содержались 2497 домашних птиц, из них 1840 заразились и погибли.
Для предотвращения распространения заболевания были уничтожены более 2,2 тысячи домашних птиц.
Напомним, что за последние восемь лет мир терзали пять смертельных вирусов. Родиной сразу трех из них был Китай.
Так, в Китае были зарегистрированы первые случаи заражения атипичной пневмонией в 2002 году, птичьим гриппом - в 2003 году и коронавирусом в 2020 году. Еще два вируса - свиной грипп и ближневосточный респираторный синдром (БВРС) - зародились в Мексике и в Саудовской Аравии.
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