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Несмотря на эпидемию коронавируса, китайцы продолжают ходить на работу

В Китае сняли ограничительные меры на работу во время эпидемии, и жители страны начали возвращаться в офисы

сегодня, 10:41
Автор:

• Наталья Шевченко

Несмотря на эпидемию коронавируса, китайцы продолжают ходить на работу

С этой недели жители Китая начали возвращаться к работе после карантина, несмотря на то, что в воскресенье умерло почти сто человек, пишет Reuters.

По информации издания, в стране были отменены ограничения на работу во время эпидемии коронавируса, и многие работодатели моментально возобновили работу. И все это несмотря на то, что вчера  зафиксировали самое большое число погибших за один день.

В то же время отмечается, что некоторые офисы предоставили своим сотрудникам возможность работать дома.

Как сообщало издание "Комментарии", на ферме в провинции Сычуань зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N6.   На ферме содержались 2497 домашних птиц, из них 1840 заразились и погибли.

Для предотвращения распространения заболевания были уничтожены более 2,2 тысячи домашних птиц.

Напомним, что за последние восемь лет мир терзали пять смертельных вирусов. Родиной сразу трех из них был Китай.  

Так, в Китае были зарегистрированы первые случаи заражения атипичной пневмонией в 2002 году, птичьим гриппом - в 2003 году и коронавирусом в 2020 году. Еще два вируса - свиной грипп и ближневосточный респираторный синдром (БВРС) - зародились в Мексике и в Саудовской Аравии.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-china-health/china-slowly-gets-back-to-work-as-coronavirus-toll-hits-daily-record-idUSKBN20402G
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