В России у Boeing 737 со 160 пассажирами на борту отказали "крылья"

В воздухе продолжают происходить ЧП с лайнерами Boeing 737. Сегодня над Красноярском около трех часов кружил лайнер компании Nordstar со 160 пассажирами на борту, у которого уже после взлета возникла техническая неисправность. Об этом сообщают российские СМИ.

Как известно, перед вылетом самолет сообщением "Красноярск – Москва" прошел процедуру "обливания" и вылетел с задержкой из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Быть может, из-за этого реагент потерял свои свойства и не сработали закрылки. В результате, воздушное судно набрало высоту, однако вскоре пилоты сообщили, что вынуждены совершить экстренную посадку. По словам самих пассажиров, изначально им не сообщили о проблеме, и они не понимали, почему кружат над регионом. Спустя три часа Boeing 737 совершил экстренную посадку в Красноярске: к счастью, никто не пострадал. Пассажиров пересадили на резервный борт, а предыдущее судно оставили в аэропорту для дальнейшей проверки.

Ранее мы сообщали о том, что сборочная линия одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, прекратила строительство самого популярного самолета Boeing 737. Запрет на полеты Boeing 737 Max был наложен после двух смертельных аварий в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли все 346 человек на борту. Несмотря на то, что компания не могла поставлять самолеты заказчикам, производство не останавливалось – выпускались по 42 самолета в месяц. На сегодняшний день у компании есть около 400 готовых Boeing 737 Max, припаркованных в Вашингтоне и Техасе, и которые ожидают доставки авиакомпаниям по всему миру.

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