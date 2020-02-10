Эвакуация в киевском вузе из-за опасности коронавируса: студенту из Китая стало плохо на паре

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В Национальном авиационном университете в Киеве сегодня произошло ЧП. Внезапно во время пары одному из китайских студентов стало плохо, и он упал в обморок. Парня экстренно госпитализировали, передает "Киев оперативный".
По словам студентов, в вузе сейчас эвакуируют весь этаж, где находился гражданин Китая, в связи с опасностью коронавируса. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали о том, что количество
инфицированных коронавирусом людей на борту круизного корабля Diamond
Princess стремительно увеличивается. Причем, среди новых заболевших есть еще один
украинец. Diamond
Princess с инфицированными на борту людьми находится на карантине с 3 февраля в
одном из японских портов. На борту пребывает 25 наших сограждан: все они члены экипажа. На сегодняшний день
вирус 2019-nCoV подхватили 136 человек, а количество новых зараженных составило 66. Так, по
состоянию на понедельник, недавно коронавирус выявили у 45 японцев, 11
американцев, а также у четырех граждан Австралии и троих жителей Филиппин. Кроме
того, коронавирус определили у еще одного члена экипажа - украинца, а также у канадца и британца.
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