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Эвакуация в киевском вузе из-за опасности коронавируса: студенту из Китая стало плохо на паре

Гражданин Китая упал в обморок, и сейчас в авиационном университете эвакуируют студентов

сегодня, 15:28
Автор:

• Елена Волкова

Эвакуация в киевском вузе из-за опасности коронавируса: студенту из Китая стало плохо на паре

В Национальном авиационном университете в Киеве сегодня произошло ЧП. Внезапно во время пары одному из китайских студентов стало плохо, и он упал в обморок. Парня экстренно госпитализировали, передает "Киев оперативный".

По словам студентов, в вузе сейчас эвакуируют весь этаж, где находился гражданин Китая, в связи с опасностью коронавируса. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что количество инфицированных коронавирусом людей на борту круизного корабля Diamond Princess стремительно увеличивается. Причем, среди новых заболевших есть еще один украинец. Diamond Princess с инфицированными на борту людьми находится на карантине с 3 февраля в одном из японских портов. На борту пребывает 25 наших сограждан:  все они члены экипажа. На сегодняшний день вирус 2019-nCoV подхватили 136 человек, а количество  новых зараженных составило 66. Так, по состоянию на понедельник, недавно коронавирус выявили у 45 японцев, 11 американцев, а также у четырех граждан Австралии и троих жителей Филиппин. Кроме того, коронавирус определили у еще одного члена экипажа - украинца, а также у канадца и британца.


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Источник: https://comments.ua/
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