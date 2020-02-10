Глава НАБУ Сытник получил квартиру за взятку – журналист

Директор НАБУ Артем Сытник якобы получил квартиру в новостройке в Броварах путем давления на застройщика и финансирования за счет "благотворительного фонда". Об этом заявил журналист Владимир Бойко, опубликовав сюжет про квартирные аферы чиновника на Youtube-канале "Коза Ностра".





В видео журналист приводит ряд документов - соглашения, судебные решения, бухгалтерские данные, которые якобы подтверждают причастность Сытника к совершению коррупционных преступлений. Сообщается, что в апреле 2008 года к директору Броварского заводостроительного комбината, который возводил жилые дома в Броварах, приехал прокурор Киевской области Александр Гардецкий вместе со своим племянником Сергеем Щербиной, который на то время занимал должность Броварского межрайонного прокурора.

"Высокие чины стали требовать, чтобы завод продал две квартиры сотрудникам прокуратуры Киевской области со скидкой в 60%. Перепуганный директор завода согласился, и 14 ноября 2008 года был заключен предварительный договор, согласно которому Сытник Артем Сергеевич получал квартиру площадью 82,6 м.кв. после того, как дом будет сдан в эксплуатацию", - сказал Бойко.

Отмечается, что начальник отдела прокуратуры Киевской области Артем Сытник должен был получить в Броварах квартиру по символической цене за 3580 грн за "квадрат", то есть со скидкой в 60%. По словам журналиста, факт подпадает под действие ст. 364 УКУ о "злоупотреблении властью или служебным положением", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 3-6 лет. Отмечается, что такое дело должно рассматривать именно НАБУ, которое возглавляет Сытник.

Как сообщил Бойко, стоимость квартиры была оценена в 288 тысяч грн, но Сытник внес только 63. Остальные деньги - 225 тысяч грн - якобы 17 ноября 2008 года за Сытника заплатил благотворительный фонд "Правозащитная фундация "Свободная община". По данным журналиста, Сытник стал владельцем в 2010 году, а договор купли-продажи зарегистрировала нотариус Щербина, жена Броварского межрайонного прокурора. Также Бойко заявил, что Сытник не уплатил налоги от стоимости жилья, подаренного фондом.

"Артем Сытник стал активным участником аферы, которую устроил вместе с Гардецким. Для сбора денег с фигурантов уголовных дел, которые расследовал Сытник, был использован благотворительный фонд под пышным названием "Правозащитная фундация "Свободная община", куда эти фигуранты должны были переводить деньги за получение благосклонности прокурорского начальства, - сказал Бойко. - Учредителем фонда выступил поддельник Гардецкого и Сытника по земельным сделкам поселковый голова Козина Валерий Гартик, а руководителем фонда – его жена Лилия Гартик".

Журналист предоставляет письмо заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Стретовича от 16 ноября 2009 года тогдашнему Президенту Виктору Ющенко и председателю СБУ Наливайченко. Далее говорится о протоколе допроса Дударя, директора завода, который вынужден был продать за бесценок квартиры прокурорам.

"На встрече Гардецкий А.С. обратился ко мне с вопросом продать подчиненным ему работникам три жилые квартиры, которые строил Броварской заводостроительный комбинат в городе Бровары. Это вопрос Гардецкий А.С. высказал дословно так: "Как ты можешь помочь моим работникам купить три квартиры?",- заявил Дударь следователем Генеральной прокуратуры Украины в рамках расследования уголовного производства, открытого 24 мая 2017 года.

По словам директора, реальная стоимость квадратного метра составляла около 8 тысяч грн. А две квартиры по цене квадратного метра жилья в 3500 грн якобы по настоянию прокурора Щербины были оформлены именно через схему с благотворительным фондом.

Журналист напоминает, что сообщить о подозрении директору НАБУ может только Генеральный прокурор.

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