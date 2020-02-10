В Польше ураган снес крышу на горнолыжном курорте: есть погибшие и пострадавшие

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В результате ураганного ветра на горнолыжном курорте Польши сегодня произошла трагедия. Из-за непогоды на склоне в Буковине-Татшаньской рухнула часть крыши над магазином лыжного снаряжения. Двое человек погибли на месте, еще троих увезла скорая, передают местные СМИ.
Согласно информации полицейских и
спасателей, которые сейчас работают на месте происшествия, погибли
15-летняя девочка и ее 52-летняя мать. В больницу доставили еще одну дочь
погибшей – 21-летнюю девушку, состояние которой оценивают как крайне тяжелое.
Еще один пострадавший – 16-летний парень, который также является родственником
погибших. Скорая увезла в больницу отца семейства: мужчина не получил
травм в результате обвала крыши, однако был в шоковом состоянии. На месте
продолжают работать спасатели, задействован вертолет.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
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