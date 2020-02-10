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В Польше ураган снес крышу на горнолыжном курорте: есть погибшие и пострадавшие

На горнолыжном курорте Польши рухнула часть крыши над магазином лыжного снаряжения, убив семью

сегодня, 17:11
Автор:

• Елена Волкова

В Польше ураган снес крышу на горнолыжном курорте: есть погибшие и пострадавшие

В результате ураганного ветра на горнолыжном курорте Польши сегодня произошла трагедия. Из-за непогоды на склоне в Буковине-Татшаньской рухнула часть крыши над магазином лыжного снаряжения. Двое человек погибли на месте, еще троих увезла скорая, передают местные СМИ.

Согласно информации полицейских и спасателей, которые сейчас работают на месте происшествия, погибли 15-летняя девочка и ее 52-летняя мать. В больницу доставили еще одну дочь погибшей – 21-летнюю девушку, состояние которой оценивают как крайне тяжелое. Еще один пострадавший – 16-летний парень, который также является родственником погибших. Скорая увезла в больницу отца семейства: мужчина не получил травм в результате обвала крыши, однако был в шоковом состоянии. На месте продолжают работать спасатели, задействован вертолет.
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Ранее мы сообщали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.


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Источник: https://tvn24.pl/krakow/bukowina-tatrzanska-dach-spadl-na-turystow-dwie-osoby-matka-i-corka-nie-zyja-3908236
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