В Одессе жители Таирова вышли на улицу с требованием свернуть строительство "прокурорских высоток"

В понедельник, 10 февраля, жители жилмассива Таирова в Одессе вышли на улицы с акцией протеста в попытках привлечь внимание общественности к беззаконью в строительной сфере города. Как сообщает портал "Подробности", участники акции перекрыли выезд с улицы Левитана на проспект Небесной сотни.

Как сообщается в материале, протестующие считают незаконной стройку на 17 сотках земли двух 16-этажных жилых зданий, которые в каталогах продажи недвижимости значатся как "Пространство на Тульской". Официальным застройщиком объекта указана фирма "Вест Билдинг Украина", созданная два года назад, а ее конечный бенефициар – гражданин Болгарии Росен Ников.

Участники акции утверждают: стройка якобы имеет непосредственное отношение к руководителю Одесской областной прокуратуры Максиму Вихору. Со строительной же сферой его связывает коллега по работе в СБУ Василий Буюкли, который до недавних пор возглавлял одесский департамент ГАСИ.

В материале говорится, что благодаря Буюкли и Вихору все работы по согласованию строительного объекта могли быть проведены так быстро. Стоит отметить, что Буюкли проработал на должности завсектором по борьбе с коррупцией в ОГА всего лишь около года. Вместе с ним в команду Степанова входил Вихор, который хоть и значился помощником главы Одесской облгосадминистрации, но при этом якобы оставался кадровым офицером СБУ. Именно он, как пишут "Подробности", фактически руководил вопросами застройки в Одессе еще со времен ОГА.

Отмечается, что в будке рядом со стройплощадкой уже активно продаются жилые "квадраты". Дом, все нижние этажи которого уже проданы, позиционируется как жилой комплекс комфорт класса. Квартиры будут сдаваться только с готовым ремонтом по проектам будущих жильцов, а изюминкой застройщик назвал общую гостиную – коворкинг зону, предназначенную для проведения совместных мероприятий с жильцами дома.

Два дня назад застройщик срубил несколько деревьев вдоль проспекта Небесной сотни и сделал бетонный заезд для большегрузов на огороженную территорию.

"Как они собрались что-то строить? Стрелы кранов будут кружить над моим домом, а во время забивания свай разрушаться старенькие одноэтажные домишки", - рассказала жительница Ольга.

"Здесь не учтены никакие санитарные нормы для проведения строительных работ. Если заказчиком является прокуратура, то понятно, что застройщик будет творить беспредел. Обычно нечестные застройщики прятались, как мышь под веником, такого не было даже при Януковиче", - рассказывает активист Анатолий.

Местные жители уже собирали подписи под требованием остановить стройку. По словам Анны Кованды, они обращались к мэру города, в прокуратуру, в городской департамент архитектуры и градостроительства, в ГАСИ, а также в экологическую инспекцию – по поводу вырубки деревьев. Однако ни на обращения граждан, ни на депутатские и адвокатские запросы ответов они пока не получили.

Поскольку среди заказчиков строительства значится прокуратура Одесской области, поэтому через несколько дней люди намерены пикетировать уже здание Одесской областной прокуратуры. Примечательно, что в минувший четверг одесситы уже пикетировали офис Генерального прокурора с требованием уволить еще одного одесского прокурора-"землеустроителя" - Виталия Заперченко с должности заместителя прокурора Одесской области.

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