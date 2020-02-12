Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 12.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Пассажир съел смартфон и сорвал авиарейс
НОВОСТИ Все новости

Пассажир съел смартфон и сорвал авиарейс

Мужчина жевал смартфон в состоянии алкогольного опьянения

сегодня, 11:26
Автор:

• Сергей Медведев

Пассажир съел смартфон и сорвал авиарейс

Один из пассажиров самолета, который летел из Великобритании в Исландию, съел мобильный телефон и, угрожая бортпроводникам, заставил пилотов изменить курс.

Мужчина 44-х лет зашел на борт лайнера уже в состоянии алкогольного опьянения. По его собственным словам, он выпил слишком много джина. Поначалу пассажир громко кричал и угрожал убить бортпроводников, после чего схватил свой мобильный и стал его грызть и жевать. Он откусывал куски от телефона, после чего аккумулятор задымился и он бросил его на сидение.

В связи с таким поведением в салоне, командир корабля решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Эдинбурга, где местные полицейские сняли дебошира с рейса. В суде протрезвевший хулиган признал свою вину. Свой приговор, как ожидается, он получит в марте.

Как сообщал портал "Комментарии", в Братиславе министр окружающей среды Ласло Солимош и его брат в состоянии алкогольного опьянения поругались с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/easyjet-flight-edinburgh-airport-mobile-phone-eat-drunk-court-a9328676.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...