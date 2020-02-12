Пассажир съел смартфон и сорвал авиарейс

Один из пассажиров самолета, который летел из Великобритании в Исландию, съел мобильный телефон и, угрожая бортпроводникам, заставил пилотов изменить курс.

Мужчина 44-х лет зашел на борт лайнера уже в состоянии алкогольного опьянения. По его собственным словам, он выпил слишком много джина. Поначалу пассажир громко кричал и угрожал убить бортпроводников, после чего схватил свой мобильный и стал его грызть и жевать. Он откусывал куски от телефона, после чего аккумулятор задымился и он бросил его на сидение.

В связи с таким поведением в салоне, командир корабля решил изменить маршрут и совершил посадку в аэропорту Эдинбурга, где местные полицейские сняли дебошира с рейса. В суде протрезвевший хулиган признал свою вину. Свой приговор, как ожидается, он получит в марте.

Как сообщал портал "Комментарии", в Братиславе министр окружающей среды Ласло Солимош и его брат в состоянии алкогольного опьянения поругались с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь.

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