Дело Шеремета: полиция обнародовала новые доказательства в отношении подозреваемой Дугарь

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появились новые данные. Так, Национальная полиция Украины опровергает заявления защиты подозреваемой медика Яны Дугарь и обнародует дополнительные данные досудебного расследования. Фото и видео размещены на сайте Нацполиции.





В Нацполиции обнародовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21 ноября 2019 года. По мнению следователей, она доказывает, что разведчицей была именно Дугарь.

Сообщается, что видео с камер наблюдения местного супермаркета с изображениями Дугарь датировано 7 ноября 2019 года, когда подозреваемая находилась в Украине в городе Покровске. Тогда как защита акцентировал внимание на дате 11 июля, когда девушка была за границей.

Далее отмечается, что Дугарь провела 22 суток вне службы и выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области за четыре месяца 2019 года. Поэтому, по данным следствия, могла подобным образом поступить и осуществить разведку 15 и 18 июля 2016 года в столице. Кроме того, указано, что не во время официальных отпусков Дугарь находилась во Львове, что якобы подтверждает телефонный разговор, который есть у следствия.

Отметим, что Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий. Так, она якобы узнавала, есть ли камеры наблюдения на маршруте движения закладчиков взрывчатки под авто Павла Шеремета.

Ранее "Комментарии" писали, что суд изменил меру пресечения Яне Дугарь.

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