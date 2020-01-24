Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь

Одну из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военного медика Яну Дугарь отправили под ночной домашний арест с 20:00 по 7:00. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такое решение принял сегодня Печерский районный суд Киева, частично удовлетворив ходатайство стороны защиты. Ранее девушка пребывала под круглосуточным домашним арестом.

Сообщается, что заседание дважды переносили из-за допроса свидетелей, заявивших об алиби Дугарь. Так, свидетели сообщили, что на момент преступления в июле 2016 года Дугарь пребывала в 66-м военном госпитале в городе Покровск Донецкой области.

Напомним, Апелляционный суд Киева решил оставить в СИЗО подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко. Защита настаивала на изменении меры пресечения, аргументируя это тем, что прямых доказательств против подозреваемого следствие не предоставило.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по делу Шеремета допросили известного украинского певца. Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко.

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