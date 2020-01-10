Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу Шеремета

Апелляционный суд Киева решил оставить в СИЗО подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко.

Суд рассмотрел вторую апелляцию адвокатов Антоненко. Защита настаивала на изменении меры пресечения, аргументируя это тем, что прямых доказательств против подозреваемого следствие не предоставило. На поруки Андрея Антоненко готовы были взять десятки ветеранов АТО и несколько депутатов, которые присутствовали в зале суда.

"Апелляцию оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Отмечается, что на заседании была оглашена только резолютивная часть определения суда, полный текст опубликуют 15 января.

Напомним, правоохранители объявили 12 декабря, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников АТО - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. В полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе свидетелей. 14 декабря Киевский суд принял решение взять под стражу Антоненко и Кузьменко.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Антоненко и Дугарь отказались давать показания и участвовать в следственном эксперименте.