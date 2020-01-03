Убийство Павла Шеремета: Дугарь и Антоненко отказались от следственного эксперимента

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В ночь на 3 января Главное следственное управление
Национальной полиции Украины провело следственный
эксперимент с Юлией Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста
Павла Шеремета. В то же время другие подозреваемые – Яна Дугарь и Андрей
Антоненко – отказались от проведения следственного
эксперимента. Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции, передает "Интерфакс-Украина".
Сообщается,
что защитники всех подозреваемых знали о проведении эксперимента, но участие
подтвердили только со стороны защиты Юлии Кузьменко. В полиции также сообщили,
что после проведения следственного эксперимента жалоб, заявлений и ходатайств о
нарушениях со стороны участников не было.
Антоненко и
Дугарь отказались давать показания и участвовать в следственном эксперименте.
Андрей Антоненко заявил, что отказывается из-за отсутствия его защитников. В то
же время в Нацполиции заявляют, что адвокат Антоненко присутствовал на
проведении эксперимента с Юлией Кузьменко, и всячески мешал следственным
действиям.
В то же
время, юрист Маси Найем утверждает, что адвоката Антоненко в четверг вечером не
пускали на место проведения следственного эксперимента, и это было указанием
старшего следователя по делу. Юрист заявляет, что следственный эксперимент с
Антоненко пытались провести с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса
(УПК), а защитники заранее ничего о проведении следственных действий не знали
Ранее "Комментарии"
писали, что 13 декабря 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал
Юлию Кузьменко до 8 февраля по подозрению в убийстве журналиста Павла
Шеремета 20 июля 2016 года.
Министр
внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что стало основным мотивом
убийства Шеремета.
Кроме того,
подозреваемую в убийстве Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный
домашний арест. Дело рассматривал судья Сергей Вовк. Прокурор просил для
подозреваемой круглосуточный домашний арест, объясняя необходимость в нем тем,
что в рамках расследования не удалось изъять все улики, а значит, они могут
быть уничтожены.
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