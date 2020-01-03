Убийство Павла Шеремета: Дугарь и Антоненко отказались от следственного эксперимента

В ночь на 3 января Главное следственное управление Национальной полиции Украины провело следственный эксперимент с Юлией Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. В то же время другие подозреваемые – Яна Дугарь и Андрей Антоненко – отказались от проведения следственного эксперимента. Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции, передает "Интерфакс-Украина".



Сообщается, что защитники всех подозреваемых знали о проведении эксперимента, но участие подтвердили только со стороны защиты Юлии Кузьменко. В полиции также сообщили, что после проведения следственного эксперимента жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях со стороны участников не было.

Антоненко и Дугарь отказались давать показания и участвовать в следственном эксперименте. Андрей Антоненко заявил, что отказывается из-за отсутствия его защитников. В то же время в Нацполиции заявляют, что адвокат Антоненко присутствовал на проведении эксперимента с Юлией Кузьменко, и всячески мешал следственным действиям.

В то же время, юрист Маси Найем утверждает, что адвоката Антоненко в четверг вечером не пускали на место проведения следственного эксперимента, и это было указанием старшего следователя по делу. Юрист заявляет, что следственный эксперимент с Антоненко пытались провести с нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК), а защитники заранее ничего о проведении следственных действий не знали

Ранее "Комментарии" писали, что 13 декабря 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал Юлию Кузьменко до 8 февраля по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что стало основным мотивом убийства Шеремета.

Кроме того, подозреваемую в убийстве Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест. Дело рассматривал судья Сергей Вовк. Прокурор просил для подозреваемой круглосуточный домашний арест, объясняя необходимость в нем тем, что в рамках расследования не удалось изъять все улики, а значит, они могут быть уничтожены.