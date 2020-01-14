По делу Шеремета допросили известного украинского певца

Артиста и музыканта Александра Положинского допросили по делу относительно убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он сообщил в Facebook.

Положинский рассказал, что общение проходило в присутствии одного из адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко.

"Рассказал всю правду - все, что знал. Ничего плохого мне сделать не пытались. Следователь вел себя вполне корректно, дружеское отношение. Не знаю, возможно, это уловки. Просто плохой "коп" ко мне не пришел", - сказал музыкант.

По его словам, есть надежда, что подозреваемых Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь оправдают, а "найдут и накажут виновных".





Как сообщал портал "Комментарии", Апелляционный суд Киева решил оставить в СИЗО подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко. Суд рассмотрел вторую апелляцию адвокатов Антоненко. Защита настаивала на изменении меры пресечения, аргументируя это тем, что прямых доказательств против подозреваемого следствие не предоставило. На поруки Андрея Антоненко готовы были взять десятки ветеранов АТО и несколько депутатов, которые присутствовали в зале суда. "Апелляцию оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда. Отмечается, что на заседании была оглашена только резолютивная часть определения суда, полный текст опубликуют 15 января.

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