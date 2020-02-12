Житель России на пути в Крым украл из поезда два пледа

Из вагона-купе российского поезда "Таврия", следовавшего из российского Санкт-Петербурга в аннексированный Севастополь, житель Ростовской области украл два пледа. Об этом передает издание "Крым. Реалии", ссылаясь на пресс-службу МВД РФ.

Так, по сообщению ведомства, подозреваемый является работником вахтовым методом в организации, которая занимается ремонтом и строительством объектов "Крымской железной дороги".

"Полицейские провели осмотр места происшествия и установили четверых пассажиров, которые могли быть причастными к совершению данного хищения. Правоохранители выяснили, что все они вышли из вагона на станции Багерово Керченского участка "Крымской железной дороги", - указано в сообщении.

Правоохранители отмечают, что нарушитель не был ранее судим, а также признался в содеянном и вернул украденное имущество ж/д компании.

"Нарушитель сказал, что намеревался пользоваться пледами на своей съёмной квартире", - резюмируют в МВД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении народного депутата "Слуги народа" Давида Арахамии о возможности возвращения водоснабжения в Крым.















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