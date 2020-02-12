Татуаж может нанести непоправимый вред здоровью

Директор клиники красоты Анна Лесюк говорит, что почти половина всей краски, которой в Украине делают процедуру татуажа, не имеет сертификатов качества и завезена к нам незаконно. Об этом передает издание "Сегодня".

По этой причине всем клиенткам салонов косметологии и перманентного макияжа советуют проверять состав краски и делать тестовые пробы на реакцию кожи перед основной процедурой.

"Некоторые краски содержат вредные элементы. Обязательно нужно обращать внимание на санитарные условия, где производится это все. Обязательно нужно задавать вопрос мастеру, что за краситель, где он его покупает, как он его покупает и какая сертификация у этих красителя", - отмечает специалист.

Так, киевлянка Тамара сделала в салоне перманентный татуаж бровей, после чего у нее страшно разболелась голова. Два дня она терпела, а на третий уже обратилась за медицинской помощью. Впоследствии оказалось, что краска, которой рисовали брови, была некачественной. Именно проникновение химиката в кровь повлекло заболевание.

И таких примеров достаточно не только в столице и не только в отношении татуажа бровей. Некоторые женщины жаловались на раздражение губ, которое приносит постоянный дискомфорт и уродует внешность.

Эксперты настоятельно рекомендуют, во избежание неприятных последствий после процедуры красоты процедуры, выбирать только проверенных мастеров и не экономить на услуге.

"Если неправильно проделана процедура, это может привести к гематомам, к воспалениям. Знаю одну ситуацию, когда мастер просто халтурно отнесся к работе. Анестезия попала человеку в глаза, соответственно пошел ожог роговицы. Со 100% зрения человек остался на 35% зрения", - предупреждает Виктория Галак, мастер по нанесению перманентного макияжа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о вреде слабоалкогольных напитков.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!